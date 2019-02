'E' un cammino positivo quello del Milan, al netto di tutte le problematiche tra infortuni e il caso Higuain, che sicuramente ha scombussolato un po' i piani della società e dello staff tecnico. Rino e tutto lo staff tecnico, così Leonardo e Paolo, sono stati bravi a tenere compatto l'ambiente. Oggi la sensazione è che il Milan sia ripartito molto più forte rispetto ad inizio campionato e sia pronto a giocarsi questa non facile volata al quarto posto. Mancano ancora tante partite. La Roma sembra essere un po' in difficoltà, la Lazio è in ripresa e l'Atalanta sta benissimo. Sarà una lotta tra tutte e quattro, ma ci saranno momenti di alti e bassi a livello di forma per tutti. Troppe critiche per Gattuso nel corso della stagione? Sono d'accordo. Qua si vede la sua bravura. Ha subito critiche, non ha fatto una piega, ha pensato a tenere compatto lo spogliatoio, che dà la sensazione di essere unito. Per ricostruire un Milan come negli anni passati serve riportare un senso di appartenenza importante e nessuno meglio di Rino o Paolo possono trasmettere questi valori all'ambiente e ai giocatori. C'è da lavorare, ma le basi sono molto buone. Se Piatek può entrare nella storia dei centravanti del Milan? Potrebbe, ce lo auguriamo tutti noi milanisti. L'impatto è stato molto positivo e questo può essere un vantaggio per potersi esprimere su livelli altissimi. Ricardo Rodriguez? E' una certezza, è un giocatore di grande gestione della palla. Anche Laxalt stesso mi piace, penso che il Milan sia abbastanza coperto in quel ruolo. Auguro al Milan di tornare in Champions League, che è l'ambiente che compete all'ambiente rossonero, togliendosi anche qualche soddisfazione in Coppa Italia'. Così l'ex difensore rossonero Giuseppe Pancaro a Milantv.