Sfumata la Serie B dopo la sconfitta in finale di playoff di Serie C, il Bari deve iniziare a costruire un nuovo progetto vincente. Per tornare subito nel campionato cadetto servirà affidarsi ad un tecnico in grado di saper gestire la terza serie. Ecco allora che in questi giorni si fanno sempre piu insistenti le voci sul prossimo allenatore biancorosso, soprattutto con l'eventuale arrivo di Giancarlo Romairone come direttore sportivo. Secondo i betting analyst è un vero testa a testa tra Vincenzo Vivarini, attuale allenatore che è arrivato fino alla finale playoff poi persa contro la Reggiana, e Gaetano Auteri, ex del Catanzaro e decano dei tecnici di Serie C. La permanenza dell'abruzzese è infatti offerta a 3,00, mentre è più bassa la quota dell'arrivo del siciliano, fissata in lavagna a 1,40. Le alternative si chiamano Fabio Caserta quotato a 7,50 e Attilio Tesser a 12,00. Una quota piuttosto alta per il veneziano, anche per via dell'ultimo anno di contratto che lo lega ancora al Pordenone. Più difficili invece le piste che portano a Marco Baroni e Giampiero Ventura, offerti entrambi a 16,00. Molto più alte invece le quote per Alfredo Aglietti, Massimo Oddo e Giuseppe Pillon, in lavagna a 25,00. Curiose ma impossibili le ipotesi Maurizio Sarri, Andrea Stramaccioni e Antonio Cassano che pagano 100 volte la posta.