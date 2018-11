Indiscrezione interessante raccolta da Il Mattino: per la "Panchina D'Oro", vinta da Massimiliano Allegri anche quest'anno, non ha voltato Carlo Ancelotti. Già, perché don Carlo ha espresso la sua preferenza per Maurizio Sarri. Un modo, dunque, per riconoscergli anche parte dei meriti del livello raggiunto dal suo Napoli e per dare un senso alla sua scelta di non rompere con il passato.