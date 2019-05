Un'altra giornata di incontri, telefonate, voci, rumors, indizi, ma anche un'altra giornata senza che laabbia preso la decisione finale su colui che prenderà il posto die sarà il nuovo allenatore bianconero. Protagonista indiscusso è stato sicuramente il direttore dell'area sport, alle prese con una serie di summit nel centro operativo della Juventus a Milano, ovvero il noto hotel Palazzo Parigi.Inutile ribadire come in questo periodo in tanti fra agenti, intermediari e procuratori stiano provando a proporre i propri assistiti alla Juventus. E fa rumore l'incontro, certificato da) che ha visto arrivare a Milano, capo della Base Soccer Agency e intermediario molto vicino al Tottenham. Il nome dipiace da tempo ai bianconeri anche se non sarà facile convincere gli Spurs a liberarlo.Non è invece stato avvistato a Milano, nonostante le numerosi voci che lo volevano proprio a Palazzo Parigi,L'allenatore delè il profilo preferito dae dalla dirigenza della Juventus. Dal tecnico catalano, nei giorni scorsi, è arrivata la dichiarazione d'amore per i Citizens che, tra l'altro, stanno provando anche a trattare il rinnovo del suo attuale contratto.Coloro che restano sullo sfondo, come un'ombra che lambisce la panchina bianconera, sono siache ancora non ha firmato con l'Inter siache si è stretto dietro a un silenzio stampa che segue quella dichiarazione di Lotito: "Se la Juventus lo chiamasse...". Secondo quanto appreso dada parte della Lazio c'è fiducia suLa palla ora passa all'allenatore.- Infine, e non vanno sottovalutati, ci sono gli indizi e le dichiarazioni degli addetti ai lavori che non chiudono la porta e al contrario indirizzanoverso la panchina della Juventus. Il primo è stato: "Ci sono ancora delle competizioni in corso, il post-Allegri dovrebbe uscire da quelle competizioni". Poi è toccato al figlio(agente fra gli altri di Spinazzola) che si è sbilanciato ancora di più: "​Secondo me stanno valutando allenatori che si stanno giocando finali europee. Realisticamente, credo uno tra Klopp e Sarri". Infineche dopo aver ricordato con affetto Allegri ha glissato a domanda diretta su Sarri: "Chi? Hai detto Sacchi?" prima di scappare ridendo lontano dai microfoni.