Tutto in poco tempo. L'addio di Gennaro Gattuso, che oggi si è dimesso ufficialmente, l'arrivo di un nuovo direttore sportivo e quello di un nuovo allenatore. Il fondo Elliott ha le idee chiare in testa, entro pochi giorni vuole mettere tutte le pedine al loro posto, per far ripartire rapidamente il progetto Milan. L'obiettivo è lo stesso del 2018, riportare in alto il Milan risanando i conti, che al momento sono in rosso e inevitabilmente condizionano le scelte di mercato. Per questo motivo, sulla panchina, Elliott vuole un allenatore 'aziendalista', in grado di condividere al 100% la filosofia del club, per il giovani hanno un ruolo centrale. Da Simone Inzaghi a Giampoalo, in questo video il punto sui candidati per la panchina del Milan.