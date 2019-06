Ore di attesa per il futuro dei rossoneri, per la dirigenza e per la panchina. Con un nome che si sussurra sempre più insistentemente tra i corridoi di Casa Milan: Marco Giampaolo. In uscita dalla Sampdoria, la sua candidatura prende quota e, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, si sta imponendo come la più forte in questo momento per raccogliere l'eredità di Rino Gattuso sulla panchina del Diavolo. Profilo scelto da Paolo Maldini, che nelle prossime ore dovrà dare la sua risposta definitiva alla proposta di Gazidis relativa alla guida dell'area tecnica, Giampaolo è un profilo gradito anche da Elliott per la capacità dimostrata negli anni di lavorare con i giovani e valorizzarli, un'opera che nei tre anni in blucerchiato ha permesso al club di Ferrero di realizzare numerose e importanti plusvalenze dalle cessioni, da Muriel e Skriniar fino a Schick, Zapata e Torreira.



'Aziendalista' nella gestione della rosa e propositivo nella filosofia di gioco, Giampaolo corrisponde all'identikit tracciato da Elliott e con il passare delle ore sta sopravanzando tutte le altre candidature, da quella di De Zerbi a quella di Di Francesco. Anche quella di Simone Inzaghi, destinato a continuare la propria avventura alla guida della Lazio. C'è ancora da attendere per la definizione della situazione, prima la risposta di Maldini poi l'allenatore: con Giampaolo sempre più in pole.