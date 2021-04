Il nome che non ti aspetti. Ivan Juric scala posizioni e balza al comando nelle preferenze di bookmaker e scommettitori per la panchina del Napoli. Il prossimo allenatore degli azzurri potrebbe essere proprio l'attuale tecnico del Verona, ora favorito a 4,00 sul tabellone e in assoluto il più scelto nelle giocate, con il 30% delle preferenze. Sono costretti a rincorrere Gennaro Gattuso, la cui conferma, condizionata inevitabilmente dalle ultime nove giornate di campionato, paga 5 volte la posta giocata. Stesse quotazioni per il ritorno in azzurro di Maurizio Sarri dopo l'addio nel 2018. Rimane in corsa anche Massimiliano Allegri, richiesto da mezza Europa, ma ancora con numerosi punti interrogativi sulla prossima stagione: l'ex allenatore della Juventus si gioca a 9,00. I bookmaker propongono la medesima cifra per il ritorno di Rafa Benitez a Napoli, oltre che per i nomi di Roberto De Zerbi e Simone Inzaghi. Appare meno probabile la strada che porta a Luciano Spalletti, dato a 12,00.