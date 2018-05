Dopo l’addio choc di Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino è il numero uno sulla lista di Florentino Perez così come è il favorito sulla lavagna scommesse. Il tecnico argentino sarà il prossimo allenatore del Real Madrid secondo i bookmaker. Ha appena firmato il rinnovo con il Tottenham, ma dicono dalla Spagna che una clausola sul contratto gli permetterebbe di liberarsi subito. Sul tabellone Eurobet, Pochettino viaggia a 2,50. Fortissima anche la candidatura di Antonio Conte, ai ferri corti con il Chelsea e piazzato, come riporta Agipronews, a 3,50. Tra le soluzioni “interne” spicca quella di Guti, ex Blanco ora nello staff degli allenatori, dato a 6,00, ma prima di lui c’è l’ipotesi Luis Enrique, pure tra le fila dei Galacticos da giocatore, a 5,00. Maurizio Sarri arriva a 11,00: l’ex tecnico del Napoli sembra destinato al Chelsea. Arsene Wenger, pagherebbe 16,00 così come il ritorno di Fabio Capello, mentre a 26,00 spunta l’opzione Raul, altro grande ex. Il tabellone delle scommesse si chiude con una quota che è una provocazione: vedere Eziolino Capuano al Bernabeu pagherebbe oltre mille volte la scommessa