Sono ore di grande attesa a Roma per il futuro della panchina giallorossa. La squadra è di ritorno dalla trasferta di Oporto che ha portato all'eliminazione dalla Champions League contro il Porto, ma a tenere banco è il futuro dell'allenatore Eusebio Di Francesco sempre più vicino all'esonero. Calciomercato.com seguirà LIVE la giornata con il nostro inviato a Trigoria Francesco Balzani.



11,20 - Il vicepresidente Baldissoni avrebbe già il sì di Roberto Donadoni nel ruolo di traghettatore fino a fine stagione, ma la squadra spinge per Claudio Ranieri o Cristian Panucci. E' un testa a testa, con Di Francesco spettatore involontario.



10,30 - Dopo la sconfitta col Porto la Roma si sta per imbarcare con un volo diretto per Fiumicino. Sull'aereo ovviamente c'è anche Di Francesco che ha preferito non parlare ieri a fine partita".



10.15 - Il nome balzato in pole nelle ultime ore per sostituire Di Francesco è quello di Claudio Ranieri, un altro ex che nel 2010 sfiorò lo scudetto in giallorosso. L'eroe di Leicester è stato esonerato una settimana fa dal Fulham e potrebbe accettere anche il ruolo di traghettatore. Subito dietro di lui ci sono Cristian Panucci e Roberto Donadoni mentre sembra svanito Paulo Sousa, a un passo dal Bordeaux. ​



10.00 - La dirigenza si è riunita già nella notte e sembra aver preso la decisione di esonerare l'allenatore, con il quale però potrebbe trattare la buonuscita