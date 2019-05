La sua candidatura è appoggiata da Franco Baldini ed è ora in prima fila anche nella lista dei bookmaker. Paulo Fonseca è il nome nuovo per la panchina della Roma: dopo i no di Conte e di Gasperini, la società si muove sull’allenatore dello Shakhtar Donetsk, dato quasi a 10,00 appena qualche giorno fa e ora, riferisce Agipronews, crollato a quota 2,25 sul tabellone Snai. Nell’elenco dei pretendenti resiste Marco Giampaolo, che però scala in seconda posizione a 3,50, davanti a Roberto De Zerbi, offerto a 4,50. Per la suggestione Spalletti si arriva fino a 10,00, mentre l’ipotesi Mihajlovic "spiazza" gli analisti, che per il momento la mantengono nel gruppo "Altro", a 1,80.