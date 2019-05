Dopo il "gran rifiuto" di Gian Piero Gasperini la Roma è costretta a rivedere i piani per trovare il suo prossimo allenatore. Il primo nome sul taccuino della dirigenza è quello di Maurizio Sarri, su cui però sta lavorando anche la Juventus. Il tecnico toscano, quindi, non è il favorito a raccogliere il testimone di Ranieri nelle valutazioni di Sisal Matchpoint, che lo dà a 4,00, alle spalle di Marco Giampaolo. Anche l’attuale allenatore della Samp è un profilo che va a genio alla società giallorosso ed è dato a quota 2,50 come prima opzione. La terza soluzione, al momento, è il portoghese Paulo Fonseca, che ha vinto il titolo in Ucraina con lo Shakhtar ed è dato a 9 volte la posta. A 12,00, riferisce Agipronews, si punta sul ritorno di Luciano Spalletti, destinato a lasciare l’Inter, mentre l’idea Roberto Donadoni vale 16,00. Infine, una quota "de core": si punta a 100 su Francesco Totti e Daniele De Rossi in panchina nella prossima stagione.