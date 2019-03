Uno tra Maurizio Sarri, Christian Panucci e Vincenzo Montella sulla panchina della Roma. Torna d’attualità in queste ore il tema del prossimo allenatore giallorosso e gli analisti Sisal Matchpoint, considerando gli ultimi sviluppi da oltremanica, piazzano l’attuale tecnico del Chelsea in cima alla lista. Il ko contro l’Everton potrebbe costargli il posto e dunque il suo arrivo nella capitale, quando Ranieri saluterà a fine stagione, è dato a 4 volte la scommessa. Restano però calde le ipotesi che portano a volti più che noti nell’ambiente romano. Christian Panucci, ex difensore giallorosso attualmente CT dell’Albania, riporta Agipronews, vale 4,50, il ritorno di Vicenzo Montella invece viene valutato 5,00- Più lontane, al momento, le piste Conte e Donadoni, entrambi a 7,50, Laurent Blanc viaggia a 12,00. Suggestiva, ma estremamente difficile, la possibilità che Daniele De Rossi, in scadenza, da capitano possa diventare direttamente allenatore: un’idea da 100 volte la scommessa.