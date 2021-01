La Roma di Paulo Fonseca ha abituato ad alti e bassi, ma questa discontinuità, culminata nel derby perso contro la Lazio con un netto 3-0, potrebbe costare cara al tecnico portoghese. Da tempo, infatti, si vocifera di un futuro lontano dalla capitale per l’allenatore ed i betting analyst hanno già individuato il sostituto in Maurizio Sarri, il cui approdo in giallorosso (entro il 12 settembre 2021) è offerto a una quota molto bassa, 2,50. Nel tabellone dei bookmaker ci sono anche Juventus e Inter, ma, come riporta Agipronews, sono piuttosto lontane, a 10,00. L’ombra di Sarri potrebbe mettere ulteriore pressione su Fonseca, chiamato ad ottenere risultati migliori dalla dirigenza della Roma. Il contratto del tecnico portoghese, in scadenza il prossimo giugno, sembra infatti essere legato alla qualificazione alla Champions League.