Il nuovo capitolo è iniziato in piena estate, con un colpo di telefono. "Era il mio procuratore, Leonardo Corsi. ‘Hai presente l’Akademija? Ecco, qualcuno vuole dar vita a un bel progetto’ ".si è ritirato poche settimane fa ma al pallone continua a pensare h24, insieme alle prospettive di crescita della sua, fondata nel 2010 a Strumica, in: "Quel qualcuno è, il presidente del. E l’idea è quella della diffusione del brand della terza squadra di Milano all’estero, attraverso la creazione di una rete calcistica sul modello proposto dal Manchester City e dal City Football Group di Mansour"."Il progettomi è subito piaciuto, è il manifesto di un modo nuovo di intendere questo sport. Io in Macedonia ho fatto tanto, nella passata stagione abbiamo chiuso il campionato al secondo posto e negli ultimi anni abbiamo centrato per due volte la finale di coppa, ma da soli è difficile portare una squadra a vincere. Servono tempo, energie e investimenti importanti"."Le prospettive sono stimolanti e penso che sia il momento giusto per lo step successivo. Sono un combattente, voglio arrivare lontano"."Quest’anno in campionato non sta andando benissimo e serve una svolta. A breve la società verrà ribrandizzata e proveremo a rinforzarci per puntare con continuità alla partecipazione alle coppe europee. L’accademia sopravviverà come scuola calcio, anche grazie all’apertura di filiali nelle città in cui ho giocato e nei Balcani. Il modello Brera può essere un volano per i talenti del mio Paese, dando visibilità e opportunità a tanti giovani"."Martin Gjorgievski, classe 2005. È un centrocampista giovane, ma sembra avere già anni di carriera alle spalle. Mi ricorda Pirlo, vi assicuro che ne sentirete parlare".Esita, sorride. "No, non ho parlato con nessuno, anche se mi piacerebbe. Sappiamo come vanno certe cose, con i risultati è tutto più facile"."Vorrei fare il direttore sportivo, è un ruolo che mi affascina e in cui penso di poter dare una mano con le mie competenze. Credo di non avere le caratteristiche per fare l’allenatore"."Thiago diventerà uno dei migliori cinque tecnici al mondo, è propositivo e non gli mancano le idee.anche se la situazione non è semplice, ne sono convinto. Pure lui, ha un gran futuro"."Con Simone ho vissuto bei momenti.(ride, ndr). Già in quegli anni era matto per il pallone, conosceva tutti i calciatori e i tecnici fino alla Serie D. Assurdo. Spero possa vincere lo scudetto con l’Inter e far bene in Europa"."E chi se la scorda. Contro ilfu una rimonta pazzesca, completata da un mio gol. Sono convinto che questa squadra possa passare il turno contro ilanche se saranno due partite dure. E poi, chissà…"."Spalletti lotterà per il campionato fino alla fine e dico che sono loro i favoriti. Anche in Champions stanno impressionando e possono passare il turno. Magari il destino regalerà una finale italiana con l’Inter. Molto complicato, ma sarebbe il top. E a quel punto, che vinca il migliore".