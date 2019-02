L'attaccante Goran Pandev svela al sito ufficiale del Genoa i propri desideri per il futuro: "La standing ovation del Ferraris? Non mi aspettavo un’accoglienza così, mi sono commosso. Mi ha fatto piacere e ringrazio i genoani per questa dimostrazione. Spero di chiudere al Genoa la carriera. Tutti insieme domenica siamo stati bravi a crederci. Non abbiamo mollato e, alla fine, siamo stati premiati. La vittoria sulla Lazio? Un successo che dà tranquillità per lavorare al meglio in settimana. Dobbiamo insistere perché non siamo ancora al sicuro".