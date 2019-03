Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport su Radio Uno, l'ex difensore della Roma e del Milan Christian Panucci ha parlato della sfida di ritorno in Champions League tra Juve e Atletico: ​"La Juve ha tante possibilità di passare il turno, è forte, se fa gol subito la partita diventa bella. All'andata è capitata una serata storta. La Juve può fare qualcosa di storico e da italiano me lo auguro per l'immagine del nostro calcio. Simeone? Il Cholo sa dare carattere alla sua squadra e la Juve dovrà sfruttare ogni spiraglio per farle male".