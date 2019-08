Un'altra bordata a Diletta Leotta. Al settimanale Chi, in edicola da domani, Paola Ferrari, che si appresta a tornare alla conduzione della Domenica Sportiva, ha parlato di molte colleghe, attaccando il volto di Dazn: "Non parlo di donne che non sono giornaliste sportive. Rischio di vederla a Sanremo e spero che non accada. La Leotta mi piace, è brava, simpatica, divertente, ha proprietà di linguaggio e buca il video al di là delle forme, ha tutte le carte in regola ma secondo me non vuole diventare la nuova Ilaria D’Amico: la svolta che ha avuto mi sembra la avvicini a Belen più che a Monica Vanali o Anna Billò". ​Poi su Ilaria D'Amico: "Mi piace molto, ha uno stile unico ed è molto preparata, ha grande fascino ed è stata coraggiosa a fidanzarsi con Buffon sapendo che questa cosa non l’avrebbe aiutata".