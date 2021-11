L'ex amministratore delegato dell'Inter, Ernesto Paolillo, ha parlato della possibile cessione del club nerazzurro a PIF. Queste le sue parole riportate da L'Interista: "Solo Zhang sa se c'è un fondamento a queste notizie. Si parla di trattative che, eventualmente, avvengono solo tra il compratore e Suning, specie in questo caso dove c'è di mezzo un fondo sovrano di un Paese enorme, potente e ricchissimo come l'Arabia Saudita. La mia opinione è che queste cose non passino neanche per gli uffici di Milano. Marotta e Zhang hanno dichiarato che Suning vuole continuare con l'Inter, ma questo non esclude assolutamente una trattativa con PIF. A mio avviso però la data del 19 novembre è irrealistica perché in tempi così brevi non si fa niente... Non è iniziata nemmeno la due diligence".