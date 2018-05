Il padre di Giorgio Chiellini, intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium, è entrato in clima finale di Champions League a poche ore dal fischio d'inizio della sfida che a Kiev vedrà di fronte Liverpool e Real Madrid. "Il Real è antipatico - le sue parole - io e Giorgio tifiamo Liverpool -, ci è rimasto il magone per la sconfitta al Bernabeu. Non so se guarderò la partita, il Real come la Juve è antipatico perché vince sempre e questo è un sentimento normale".