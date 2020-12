Il padre dei due fratelli Inzaghi, ovvero Giancarlo, è tornato sul match di martedì sera tra Benevento e Lazio. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Vedere la sfida fra i miei due figli è stato emozionante. Hanno una bella intesa fra di loro. Noi genitori eravamo contenti del risultato, così come Pippo. Non sono certo che Simone la pensi come noi. La Lazio non sta attraversando un grande momento. Spero per Simone che possa tornare presto allo stato di forma di qualche mese fa. Con entrambi i miei figli ci sentiamo due volte al giorno, tutti i giorni, da 25 anni".