Il futuro di Rolando Mandragora resta ancora incerto e per chiarire il suo futuro ha parlato a TuttoJuve il padre del ragazzo, Giustino.



MERCATO - "Sì, effettivamente dopo la buona stagione a Crotone, Rolando è al centro di tante voci, e sottolineo voci. Sicuramente alcuni club stanno chiedendo informazioni alla Juventus sulla posizione del giocatore. Noi siamo in attesa, per ora aspettiamo fiduciosi il lavoro della dirigenza Juventina".



RESTA? - "Ci sono possibilità che il ragazzo possa rimanere alla Juventus? Rolando è nei piani strategici della dirigenza Juventina, è pronto per continuare a crescere in un contesto di primo piano. Rolando è un giocatore della Juventus ed è fiero di esserlo. La Juventus come tutti sanno pone grande attenzione ai giovani talenti Italiani soprattutto se nazionali e questo ci lascia sicuramente sereni. Stiamo lavorando per far sì che Rolando sia in ritiro sin dal primo giorno, non ci trascineremo in estate inoltrata".