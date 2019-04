"Incontreremo la società, poi vedremo quello che succede". Con questa breve dichiarazione nel post Roma-Fiorentina, Nicolò Zaniolo ha spaventato i tifosi giallorossi. A chiarire le parole del giovane centrocampista ci ha pensato oggi il padre, Igor, al Corriere dello Sport: "Quel 'vedremo' non era inteso per il suo futuro lontano da Roma, Nicolò resterebbe in giallorosso a vita. Era inteso unicamente per il contratto, lui sicuramente resterebbe nella capitale, poi se i programmi della società sono altri non dipende da lui".