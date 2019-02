"Nessun problema per il rinnovo". Il padre di Nicolò Zaniolo tranquillizza i tifosi della Roma, preoccupati dall'interesse di Juventus, PSG e Real Madrid per il giovane centrocampista. Igor Zaniolo spiega a corrieredellosport.it: "Le voci dell’ultimo periodo fanno male all’ambiente e a Nicolò: per farlo crescere bene dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Non dobbiamo destabilizzare i tifosi e il club: la Roma è in corsa per il terzo posto, c’è il derby e poi la gara contro il Porto: per lui la priorità è la squadra e vuole pensare solo al campo. Ieri ha trascorso il giorno di riposo a casa con la madre, vuole rimanere concentrato sulle prossime partite delicate di Serie A e Champions League. Raiola ha chiesto informazioni ed è interessato, ma Vigorelli resterà l’agente di Nicolò per tanto tempo. A fine stagione ci sarà un incontro con la Roma per il rinnovo, non ci saranno problemi. Da entrambe le parti c’è la volontà di chiudere positivamente la trattativa".



DERBY - Un pensiero anche sul prossimo derby con la Lazio: "Ho l’adrenalina a mille. Il derby è sempre una partita speciale, a Roma poi si respira un’atmosfera fantastica. Nicolò è carico, ma spero che sia più rilassato di me (ride, ndr)".