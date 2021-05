Dayane Mello aveva fomentato il gossip nel corso delle ultime settimane e il settimanale Chi ha nuovamente paparazzato la bella modella brasiliana in compagnia dell'attaccante del Monza, Mario Balotelli che questa volta, però, è sbottato sui social per smentire la liason.



Attraverso una storia pubblicata su Instagram il centravanti italiano ha così commentato lo scoop: "Perché Mario Balotelli non può avere un'amica e non può mangiare in compagnia o schezare o ridere o passare del tempo che voi subito pensate a coppie, sesso, matrimoni? Ma bastaaaa! Lasciatemi fare la mia vita pacata e serena senza venire a rompere con le vostre storie fasulle".



Ci sarà del tenero come fatto intendere da lei oppure no come scritto da lui? Per ora ecco le foto di Dayane nella nostra gallery.