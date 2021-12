Il giardino Vincenzo Paparelli a Roma verrà adottato dall'asilo Savoia e dalla squadra del Montespaccato Calcio. Il 21 dicembre la cerimonia di presentazione alla presenza del Presidente del XIII Municipio Sabrina Giuseppetti, di Angelo Paparelli, fratello di Vincenzo.



La piccola area verde lungo via di Cornelia, nel quadrante nord-ovest della Capitale è stata recentemente rimessa a nuovo e intitolata al tifoso della Lazio, ucciso il 28 ottobre 1979 allo stadio Olimpico. Al suo interno è presente un murale che raffigura anche le facce di Antonio De Falchi e Gabriele Sandri, vittime anche loro della violenza nello sport.



Divenuto punto di aggregazione per le famiglie e divertimento per i bambini, sarà ora affidato in custodia alla scuola e alla società dilettantistica che ne cureranno la manutenzione e lo valorizzeranno con le loro attività.