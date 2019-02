Gianluca Paparesta, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare degli episodi di Fiorentina-Inter e non solo: "Ci sono stati degli episodi a Firenze molto dubbi. Cresce il numero degli episodi analizzati dal Var. Ad inizio campionato si voleva modificare l’utilizzo dello strumento, ma fortunatamente ci si è ricreduti".



SARRI-KEPA - "L'arbitro non può imporre ad un calciatore di uscire: la situazione Sarri-Kepa è stata surreale. Kepa che era a terra per dei crampi, non ha voluto abbandonare il campo, si è rifiutato di uscire e l’arbitro può solo prendere atto di questo, ma non può intervenire. Sarri ha poi capito, dopo aver interpellato la panchina, di non poter far nulla ed è andato negli spogliatoi".



ARBITRO-JUVE - "Bisognerà analizzare i vari precedenti: vedrei bene Irrati o Massa".