Grande Vanja, rifinitura fumando alle 3 del mattino al Pick-Up per arrivare in forma al 'Derby' più ridicolo d'Italia pic.twitter.com/sD5PQvwVdB — PolPi (@Pol_Granata) February 25, 2023

Follia a #terni il #presidente della #ternana fa a sputi con i suoi tifosi al termine della partita persa al #liberoliberati contro il #cittadella pic.twitter.com/4uOvm8Ku6M — Tele Galileo (@GalileoTele) February 26, 2023

Il calciatore Jankto fa coming out e Il Foglio pubblica due articoli uno dopo l’altro con battute sulla sua omosessualità che nemmeno Angelo Duro dopo due bicchieri. pic.twitter.com/cbdPnDrSVA — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 26, 2023

Caro @jack_omalley, sai tanto ti si vuole bene e quanto amiamo le tue pazzie. Ma stavolta hai esagerato. Le mie scuse per una oscena volgarità pubblicata su Jankto, calciatore semplicemente coraggioso https://t.co/o6tn5UtEFw — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) February 26, 2023

Opinioni schiette sui legami tra il presidente della FIFA Gianni #Infantino e i regimi del Golfo, direttamente dal Carnevale a Francoforte.



pic.twitter.com/PhbrGHT4YS — Pallonate in Faccia (@pallonatefaccia) February 25, 2023

‘TERRONI DI MERDA’ – FRANCOFORTE ACCOGLIE I TIFOSI DEL NAPOLI CON IGNOBILI ADESIVI RAZZISTI E https://t.co/pSfkJCg7QH pic.twitter.com/YiypSj3zvh — Dagospia (@_DAGOSPIA_) February 21, 2023

bobo e ventola che starnazzano ai pronostici dell’oracolo di Bari ahahahah pic.twitter.com/sxVfxKWj69 — Calcio con la F Out Of Context (@FutbolOOC) February 25, 2023

l’oracolo di Bari Vecchia. pic.twitter.com/t60BsK37W3 — Calcio con la F Out Of Context (@FutbolOOC) February 26, 2023

annientata pure l’atalanta, semplicemente l’oracolo di Bari pic.twitter.com/rtU0rjVIGs — Calcio con la F Out Of Context (@FutbolOOC) February 26, 2023

Può essere pic.twitter.com/uNxZIIQbSk — Cri Napoli Maradoniana (@1926_cri) February 25, 2023

Lo ha detto davvero. Dopo aver pensato una competizione per dodici, chiusa agli altri. pic.twitter.com/D9g2KrOwAh — Fulvio Paglialunga (@FulvioPaglia) February 25, 2023

“Spiaze” (Van Gogh, tra il 1883 e il 1885) pic.twitter.com/VrIgIMBV9C — Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 25, 2023

Highlight della stagione per Romelone — POPPO (@PoppoOfficial) February 23, 2023

Un Lautaro abbastanza incazzato a Sky. pic.twitter.com/jRgxa9W440 — Alessandro (@90ordnasselA) February 26, 2023

“Convincerai tu Leao a rinnovare?”



Ibra: “Ho abbassato mio stipendio per dare lui”pic.twitter.com/pt45TdRdrn — M4rk (@M4rkPhilips) February 26, 2023

Maneskin irrompono in Serie A, la foto di Melissa Satta “come Leao” (e spunta Berrettini), lo show della LuLa davanti alle telecamere di Sky (solo lì),e ancora sputi, sigarette, travestimenti, scuse di Simone Inzaghi. Abbiamo dato i voti ad un'altra, incredibile settimana di calcio italiano. Smentiteci pure.Ho letto un titolo: “Melissa Satta come Leao: il look spopola su Instagram”. Sono andato a controllare (è lavoro), e l'occhio m'è caduto sullo smash di Matteo Berrettini. VOTO al commento?alla preparazione pre-derby di Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Toro. Il club granata ha subito smorzato, come scrive Tuttosport: la foto è stata scattata tra venerdì e sabato, la Juve si affronta martedì, e ai giocatori era stata concessa una serata di libertà. Sarà... [via @DavMon76]al presidente della Ternana Stafano Bandecchi (male pure i tifosi, ovvio): “Io sono un uomo come gli altri, mica sono Gesù Cristo, e se mi sputano in tre, non solo gli risputo ma se non c'è il fossato gli do anche due pizze in faccia” [Ansa]al Foglio, la stessa valutazione che abbiamo riservato a Libero la scorsa settimana. La strada è ancora lunga, ed episodi come questo ci confermano ancora una volta – se mai ve ne fosse bisogno: sì, ce n'è – l'enormità del coming out Jakub Janktodal Carnevale di Francoforte è tutto, come tutto ciò che riguarda Mister Carletto MazzoneTributi al Napoli campione d'Italia (pardon) come piovessealla metafora di Lucianone Spalletti: non siamo ancora a livello-Cioni ma emoziona sempreall'accoglienza riservata dagli ultras dell'Eintracht al Napoli durante l'ultima partita di Champions. Due come le pere lasciate a Francoforte dai ragazzi di DeLaa Fantantonio Cassano da Bari VecchiaNon male pure lo Zio Bergomi, dichiarazione che va naturalmente contestualizzata ai primi giorni del 2023 (ma mi piaceva troppo)all'intervista che Andrea Agnelli ha rilasciato al quotidiano olandese De Telegraaf, in particolare al seguente passaggioalla comunicazione di Simone Inzaghi, come i punti fatti dall'Inter tra Samp, Udinese e Bolognaa quel visionario di Vincent Van Gogh: aveva già coltoDopo la prestazione di Bologna, questo passaggio a Sky Sport 24 risulta ancora più surreale.(abbasso un po' perché conta il campo) alla risposta del Toro Lautaro Martinezal campionato visto dai Maneskinal ritorno di Ibra, il giocatore di movimento più anziano a giocare in A nell'era dei tre punti. Ed è subito show... [Dazn]Un occhio ai protagonisti Nba lo buttiamo sempre [via @LuigiGaudino]alla pubblicità di questa palestra di Casoria