#Rihanna révèle qu'elle est enceinte de son 2ème enfant après la mi-temps du #SuperBowl. Ses représentants ont confirmé à Rolling Stone que la star attend son 2ème enfant, après qu'elle a donné naissance en mai 2022 à un garçon. pic.twitter.com/8EEBuR1VTJ — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) February 13, 2023

Ci confermate che #IANNONE ha vinto #Sanremo2023 ? pic.twitter.com/JRZ8L316gp — Che Fatica La Vita Da Bomber (@chefaticalavita) February 11, 2023

L’effetto Sanremo su Pornhub: crollo di visite quando cantano i Poohhttps://t.co/GVWNDEbSx1 — Rolling Stone Italia (@RollingStoneita) February 9, 2023

E ci credo che Porn Hub subisce un drastico calo di visualizzazioni, causa Sanremo #Sanremo2023 #sanremo23 pic.twitter.com/74uT2soz8l — (@no_pesantume) February 12, 2023

Perche Paola Egonu è ITALIANA. Lo so che le sembra strano, essendo di colore, perché lei è razzista. — Alessandro F Giudice (@AFGiudice) February 10, 2023

Riempire un tweet dei peggiori stereotipi razzisti ("essendo nera non può essere italiana), omofobi ("è bisex e non se ne vergogna") e misogini ("una donna che guadagna tanto? Orrore") per dimostrare di non essere razzisti, omofobi e misogini. Pillon, lei è un genio. — Sofy La Topa (@DarkLadyMouse) February 10, 2023

Mi ero perso questo passaggio. Non mi sento bene https://t.co/8KdjOublfW — Daniele Longo (@86_longo) February 12, 2023

Pronostici di un certo livello.



“Per me il Milan vince sicuramente perché ha perso sei partite di fila e stasera fa la partita della vita, te lo dico io sono un sensitivo”#InterMilan pic.twitter.com/gkJBAQAb80 — Simon Fakes (@simonefabbrix) February 5, 2023

Nainggolan: “I’m sure there are loads of people who can’t fucking stand me”

Technical director: “As they say in Belgium…”

Nainggolan: “I don’t know how to say that in proper Italian” pic.twitter.com/UzJoVgjfb8 — Patrick Kendrick (@patrickendrick) February 2, 2023

All’Etihad i tifosi del City prendono così le accuse sulla violazione del FFP. pic.twitter.com/MP4tSBIWua — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) February 12, 2023

Brozovic che infilza una forchetta nella gamba di Ranocchia

Aneddoti da spogliatoio di un certo livello...

La nuova puntata di #Croquetas è disponibile ora sul nostro canale YouTube e in App!#DAZN pic.twitter.com/5lHJK1U0cu — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 8, 2023

PornHub vs. Sanremo, birre in campo, Elodie e Rihanna, la destra contro Paola Egonu, gli show di Fedez e Brozovic, i deliri calcistici di Berlusconi al seggio... Stavolta diamo i numeri: ecco a voi i voti a questi incredibili giorni di competizioni canore, elettorali, sportive, attraverso tweet memorabili e valutazioni senza competenza alcuna.alla finale del Super Bowl, giocata nella notte e vinta dai Kansas City Chiefs a 11 secondi dalla fine con un piazzato. La reaction parte Philadelphia Eagles, qualcosina raccontaa Rihanna, lei la vera gigastar dell'evento. Confermare la più bella delle notizie - è incinta del secondo figlio – dopo 7 anni di assenza dalle scene / in pieno Super Bowl / durante lo show dell'Halftime / svolazzando in aria / con 100 milioni di persone collegate da tutto il mondo, beh. ElettaCerto, tanta roba, ma non a livello di #Sanremo2023, vinto a sorpresa (VOTO: FAI TU) dal pilota professionista Andrea Iannoneallo stacanovista Fabrizio Biggio. MTV Bathroom, I Soliti Idioti, Viva Radio 2, Viva Radio 2 a Sanremo, e nel mentre pure portiere in Arabia Sauditai Pooh con il loro hypealla prestazione della settimana, “di: Rosa Chemical e Fedez”. Se non altro per il modo in cui hanno fatto sbarellare Fratelli d'Italia e non solo...alle destre e al modo in cui hanno trattato la meravigliosa pallavolista italiana, pure padana!, Egonu Paola da Cittadella, provincia di Padova, Venetoalla chicca rilanciata dal collega Daniele Longoal Sensitivo. Vabbè, ha sbagliato di una sola partita: per il Milan la vittoria non arriverà al derby, ma nella gara successiva, contro il TorinoVOTO "CI DISSOCIAMO"A proposito di Juve - alla terza vittoria di fila tra Coppa Italia e campionato -al muso di Maxdi stima al Ninja. Che sbarca sul pianeta Ferrara, cosìalla strategia politica del Cavaliere, in ottica amministrative. Con un paio di sbrachi da cabina elettorale dei suoi si è (ri)preso sia il voto di putiniani ("Da premier non avrei mai parlato con Zelensky"), sia quello degli interistiA proposito di strategie di comunicazione: il Monza non si ferma più, espugna Bologna e resta ancora imbattuto in questo 2023. Un caso? VOTO ALLO STRISCIONE?al momento del Venezia, che twitta: "I due assist di Pohjanpalo e una solida difesa collettiva ci regalano la seconda vittoria consecutiva". Ecco Joel Pohjanpalose sei "accusato di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie, raggruppate in un documento di 735 pagine" (@SkySport24) e prendi l'indagine così (ma ci piace pure)alla nona sinfonia del Napoli (e zero a me per l'originalità)alla forchettaa Netflix, Prime, Disney +, e chiunque non stia lavorando ad una sit-com su questi due