1. Skysport, manca pochissimo alla finale tra Inter e Manchester City. Il tacco della bravissima Anna Billò scatena Paolo Di Canio

Da Skysport, prima della finale di Champions pic.twitter.com/ifOW7oHlSD — RassegnaTv (@RassegnaTv) June 11, 2023





2. Speciale Biasin (perdonami Fab)

Volo per #Istanbul preso: o la Coppa o i capelli. Con qualcosa torno. pic.twitter.com/PwJnl7nowl — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 25, 2023





3. È lei o non è lei?

Più che altro c'è un po' di foto in questo filtro. — Adoro il Genio (@AdoroilGenio) June 12, 2023





4. Flash da Salerno

Sono d’accordo col bambino!

Buongiorno pic.twitter.com/lWsOFO54ED — Filippo Balsamo (@FiliFuli) June 3, 2023





EXTRA MERCATO. Una settimana fa l'Inter è stata ceduta





5. A thread

Complimenti al @WestHam per la vittoria della Conference League — JuventusFC (@juventusfc) June 7, 2023

Complimenti al @SevillaFC per la vittoria dell’Europa League — JuventusFC (@juventusfc) May 31, 2023





6. Istanbul, ciclone La Russa





7. Finale di Champions League: scommesse, scaramanzie, scaramucce, promesse, visioni...

Anyone got the dialling code for San Diego? LG needs it… pic.twitter.com/YeMwHCouPU — Anything Oasis Official (@AnythingOasis) June 10, 2023

Gallagher: "Se il City vince la Champions riunisco gli Oasis" pic.twitter.com/IFXT2wSFHR — erclab_outofcontext (@caressa_occ) May 17, 2023

#Inter, la scaramanzia di #Zhang: "Prima di ogni partita di Champions entro al negozio #Moncler, ma esco senza comprare nulla"https://t.co/e1uzcA91kn — Sportface (@sportface2016) June 9, 2023

Lo avete riconosciuto?



La sua immagine di gioia è diventata manifesto della passione nerazzurra. La sua presenza a Istanbul è un misto di fedeltà e scaramanzia.



L'ultima volta, nella finale di Madrid del 2010, fu festa grande. La storia si ripete? pic.twitter.com/jD9Vl3XJuF — Sportitalia (@tvdellosport) June 10, 2023

Quest'anno vinciamo la Champions. — Venom (@Venom_1908) October 27, 2022

Dumfries conquistando nuevas tierras pic.twitter.com/xKaBwbzE1B — Tío Inter (@interlatam) June 9, 2023

“L’unica cosa ridicola è che un tifoso eliminato sfotta chi li ha sbattuti fuori.” https://t.co/KZSMTkKr1a pic.twitter.com/HpTfLpd0oS — GA7 (@GA7_Official) June 11, 2023





8. "Bobbi e Valsecchi sospesi da Sky per i commenti sessisti. Poi le scuse" (Corriere.it)





EXTRA UFC. C'è cascato di nuovo

È una notizia vera, anche se assurda. L’uomo dietro la mascotte degli Heat, Burnie, è dovuta andare al pronto soccorso ieri notte dopo questi due pugni di Conor McGregor durante un time-out. Tutti credevano fosse una gag preparata, e invece…



pic.twitter.com/lk8hhScRxS — OverTime Storie a Spicchi (@StorieASpicchi) June 10, 2023





9. Giuntoli pronto per la Juve

Giuntoli si sta ambientando bene alla Continassa pic.twitter.com/bBXZkulTYk — Uzim3’ (@Rnaples7) June 6, 2023





10. Voglia di semplicità

Pure io vado da Cracco in Galleria quando mi prende la voglia di semplicità. — Davide Florio (@tajaliga) June 3, 2023

Siete pronti a rivivere la finale di Champions League attraverso i migliori contenuti della rete internet? Io non lo ero affatto, ma ho dovuto raccoglierli comunque. Mi sono fatto forza leggendo e rileggendo la promessa social di Liam Gallagher e pensando al nuovo cuoio capelluto di Fabrizio Biasin. In questa Top 10 troverete fortunatamente anche dell'altro: metamorfosi giornalistiche e politiche, scaramanzie, scommesse clamorosamente fallate, sfottò, botte finte che in realtà erano vere (condanna). Benvenuti nel nuovo