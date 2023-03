I’d say that madness about Osimhen in Naples has taken a step a little bit too far pic.twitter.com/dZwC6EzRdj — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 26, 2023

Antonio Conte talks his way out of Tottenham pic.twitter.com/WTPlAoFN1n — B/R Football (@brfootball) March 26, 2023

This video is from August.



• Tuchel has since been sacked by Chelsea and is now manager of Bayern Munich.



• Conte is now unemployed.



Football has no mercy. Time moves fast.



pic.twitter.com/xSMrSaRni7 — Barstool Football (@StoolFootball) March 26, 2023

Cruciani: "Che bisogno c'era di far stuprare l'inno italiano da Gigi D'Alessio e Clementino, una bestemmia. Questa è una roba da denuncia per vilipendio alla bandiera".@giucruciani #GigiDAlessio #clementino #innonazionale — La Zanzara (@LaZanzaraR24) March 24, 2023

#Sgarbi: "Inno cantato da Gigi D'Alessio e Clementino bellissimo. Li convocheremo al Ministero e gli daremo un premio" #ItaliaInghilterra https://t.co/vs7CtECjH3 — Sportface (@sportface2016) March 24, 2023

PEDULLÀ: “MANCINI CI STA PRENDENDO IN GIRO”



Nel corso della puntata di ieri di Sportitaliamercato, @AlfredoPedulla ha commentato così le recenti dichiarazioni del Ct della Nazionale#sportitalia pic.twitter.com/FAkdX6rDRB — Sportitalia (@tvdellosport) March 24, 2023

Cioè, siamo da 1 anno sul giocatore e abbiamo aspettato che diventasse un poco più "famoso" e adesso speriamo che il prezzo non si alzi? Scouting a massimi livelli. — Simone (@Tarantino_Simo) March 24, 2023

Ricapitoliamo. In questa prima settimana di pausa all’#Inter sono stati associati i seguenti giuocatori di pallone:



- Retegui

- Scamacca

- Kessie

- Ndicka

- Scalvini

- Frattesi

- Orsolini

- InigoMartinez

- Demiral

- Solet

- Aubameyang

- Altri



+ 3-4 allenatori



Maledetta sosta. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) March 25, 2023

Peccato che sto Retegui vada all'Inter a sostituire Lautaro sennò lo avrei visto bene al Milan — Sax (@masolinismo) March 26, 2023

"Sto trattando un talento incredibile dall'Argentina, forte forte forte, una mezza punta-attaccante. È devastante. Il nome non lo dico, altrimenti me lo soffiano". Così nel giugno 2020 Francesco Totti parlava di #Retegui#CorrieredellosSport #Totti #Malta #Italia #maltavsitalia pic.twitter.com/uYMqAtLGEz — Corriere dello Sport (@CorSport) March 26, 2023

Retegui è a 7 gol da Totti — Trumpusconi (@ildumba) March 26, 2023

Dopo il Bologna, per quale squadra simpatizzerà la Schlein?

Poche idee, molto confuse per la segretaria PD. pic.twitter.com/J1pOa79nJO — Lega - Salvini Premier (@LegaSalvini) March 22, 2023

So che è un po’ tardi, ma grazie a @MatteoAndreoni mi è tornato in TL questo capolavoro. @acmilan reinterpreta la prospettiva. https://t.co/T44G3x16iN — G. Rodolfo Brutti (@RodolfoBrutti) March 25, 2023

Miglior titolo dei quotidiani sportivi che io ricordi. https://t.co/jP13rS8FSC — G. Rodolfo Brutti (@RodolfoBrutti) March 25, 2023

E ancora: il voltafaccia di alcuni importantissimi leader politici sulla squadra preferita, lo svarione di Raisport su Matteo Pessina “Denaro”, lo “stupro” dell'Inno di Mameli (cit. l'amico Giuseppe Cruciani), il futuro di Mateino Retegui (l'Inter se lo farà soffiare?, scopriamolo insieme). La pausa per le nazionali non ci ferma manco per niente: anche questo weekend, sui social s'è visto di tutto.4 - Nella notte è stato ufficializzata la clamorosa rottura tra Antonio Conte e