1) Le prostitute che ti buttano giù la porta





2. Salernitana-Atalanta 1-0, Candreva punisce i bergamaschi al 92esimo. Gasp la prende così





3. Le chat della crisi rossonera





4. Scongiuri

Funziona lo stesso anche se ha palesemente capito il giochino? — La Viscontina (@laViscontina) May 8, 2023





5. Capitolo Euroderby di Champions

Un inizio di Euroderby da incubo per il Milan e perfetto per l’Inter con:



- 8’ Gol dello 0-1 per l’Inter di Dzeko;

- 11’ Gol dello 0-2 per l’Inter di Mkhitaryan;

- 15’ Calhanoglu va vicino allo 0-3 con un palo ;

- 17’ Il Milan è costretto a rinunciare a Bennacer per infortunio. pic.twitter.com/uQmH291Vbl — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) May 10, 2023

"Fino al settimo minuto l'#Inter non era mai entrata nella nostra area. L'arbitro? Ho visto due pesi e due misure"



Stefano #Pioli#MilanInter #ChampionsLeague pic.twitter.com/NiunBD8K9G — GOAL Italia (@GoalItalia) May 10, 2023

E se fossi nel Foggia? — 7 minuti (@Bioliisonfaiar) May 11, 2023





7. Il Milan, i milanisti, gli ultras

Una squadra di calcio che deve rendere conto ad un branco di falliti, mafiosi, violenti, col battesimo come più alto titolo di studio. Una roba che tutti fanno finta di non vedere, alla quale il pubblico si è oramai abituato, ma che visto dall’esterno, da chi non segue questo… pic.twitter.com/ZbjtSaxFh6 — Fran Altomare (@FranAltomare) May 14, 2023

12 mesi fa Campioni D'italia, oggi questo



a memoria non credo sia mai successo ma potrei sbagliarmi



pic.twitter.com/7d0d40ZP7G — Juanito (@juanito92x) May 13, 2023

Ahahaha dai ma come fate a dire che questa scena non è cringe? https://t.co/gmMg7TN65P — Ziu Belo (@masolinismo) May 14, 2023

Ma ci rendiamo conto del livello di ridicolo raggiunto? https://t.co/gW2Emp4D2s — DARK SHARK (@SignorShark) May 14, 2023





8. Bologna-Roma 0-0, parola a Mou

Mourinho: “Orsato è un arbitro molto bravo, ma ogni tanto gli piace venire davanti a me, e davanti alle telecamere per far vedere chi è lui” #BolognaRoma pic.twitter.com/1wJ7xkLSgG — AS Roma Partite (@ASRomaPartite) May 14, 2023





9. Open to meraviglia: Napoli edition

Bono Vox a Napoli: mangia il peperone 'mbuttunato e si definisce "allergico solo alla Juve" https://t.co/hqXGIDL5uS — L'HuffPost (@HuffPostItalia) May 11, 2023

Il flash mob per i festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli Club Parlamento #napoli #Scudetto pic.twitter.com/keeRhWrFh3 — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) May 10, 2023

Il modello in questione: pic.twitter.com/gqnBldmCBZ — Jet dei ricchi (@jetdeiricchi) May 14, 2023





10. Gesto tecnico della settimana

Massimo Boldi finisce con l’auto sui binari del tram a Milano pic.twitter.com/h2NkFfl0ad — Trash Italiano (@trash_italiano) May 13, 2023

Mancano poche ore ad una delle partite più importanti della stagione – forse degli ultimi 20 anni – e quindi sì, dell'Euroderby di Champions ce ne occuperemo ampiamente. Gufate imperiali, scongiuri, strategie improbabili. Passeremo in rassegna la crisi del Milan (che potrebbe pure terminare di colpo, in caso di rimonta) attraverso la rabbia social dei suoi tifosi. E poi ancora Mourinho, Gasperini, Massimo Boldi (?!), maxisfoghi, giustificazioni imbarazzanti, e tanto, tanto buon umore. Ombrellino nel long drink, c'è