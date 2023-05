L'attaccante argentino del Siviglia, Papu Gomez ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Quando ero a Doha con la Coppa del Mondo in mano ho pensato all'Italia, e ai casi della vita. Nel 2015 il ct azzurro Ventura mi chiese se volevo giocare con l'Italia. Gli dissi di sì. Poi venne fuori che quando avevo giocato con l'Argentina Under 20 (e vinto il Mondiale) non avevo la doppia cittadinanza, requisito necessario in caso di eventuale cambio successivo. La mia richiesta fu bocciata dalla Fifa. Se l'avessero accettata io il Mondiale del 2022 l'avrei visto in tv. E invece l'ho giocato e l'ho vinto".



"Nella stagione 2014/15 ho giocato con Scaloni all'Atalanta per sei mesi con Colantuono e 6 con Edy Reja. Vivevamo vicini, diventammo molto amici. Si vedeva che tirava da allenatore. Quando entra nello staff di Sampaoli gli dice di chiamarmi. Debutto nel 2017, ma nel 2018 non mi portano al Mondiale. Scaloni diventa ct ad interim, e non mi chiama. Poi per la prima qualificazione ecco la convocazione, e non sono più uscito".