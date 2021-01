Secondo il Corriere della Sera, la Lazio è un club che ad oggi va escluso dalla corsa al Papu Gomez per gennaio. L'argentino piace all'Inter come ad altre società ma rimane bloccato dall'Atalanta, intanto la situazione è pesante ma Lotito non sta pianificando un'offerta per Gomez a gennaio. Dunque, la Lazio può sfilarsi dalle pretendenti.