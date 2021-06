Un nuovo indizio per il futuro e una volontà che torna primaria a soltanto sei mesi dal suo addio. Ilè felice della scelta fatta di approdare al Siviglia, ma tramite le parole del suo agente, Giuseppe, è arrivata un'apertura ad un ritorno in Serie A con una destinazione, geografica, ben chiara nella testa del fantasista argentino.Arrivato a Siviglia per una cifra complessiva di circa 7 milioni di euro, il Papu è estremamente contento della scelta fatta dato che i rapporti con Gasperini erano ormai insanabili e proprio alla corte di Lopetegui e Monchi ha continuato a maturare il suo status di giocatore di livello internazionale.Il Papu già lo scorso gennaio aveva dato un'indicazione importante per sé, ma soprattutto per la sua famiglia. Si vedeva "bergamasco" a vita, ha avviato attività imprenditoriali per sé e per la compagna, e se a gennaio la famiglia lo ha seguito in Spagna, oggi che Gomez è impegnato in Brasile con l'Argentina in Coppa America è tornata immediatamente a Bergamo dove mantengono legami e amicizie.(con cui Riso ha ottimi rapporti) sarebbero le scelte ideali.o un'idea concreta di mercato.non ha ancora completato le cessioni che serviranno per sistemare il bilancio e prima di programmare le entrate sarà fondamentale capire chi degli attuali nerazzurri potrà partire. In casala priorità sulla trequarti resta capire cosa accadrà con Calhanoglu e, in caso di addio, provare l'affondo per De Paul. E se a fine mercato la volontà di Gomez di tornare in Serie A dovesse prevalere?