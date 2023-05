L'attaccante argentino del Siviglia, Papu Gomez (ex Atalanta) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Gasperini è stato il migliore allenatore che ho avuto. Se sono ciò che sono lo devo anche a lui, mi ha cambiato la mentalità e mi ha reso più ambizioso. In campo è il numero uno, per come giocano le sue squadre e per il modo di trasmetterti le cose. Non abbiamo fatto pace, ma se lo dovessi incontrare oggi gli darei un grande abbraccio e riderei su tutto ciò che è successo tra noi. Il passato è passato, e il tempo cura tutto".