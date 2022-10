Lucas Paqueta rischia di non esserci al Mondiale con il Brasile. Il giocatore del West Ham ha saltato la gara con il Liverpool per un infotunio alla spalla con interessamento ai legamenti, e potrebbe non recuperare in tempo per volare in Qatar. La conferma arriva dall'allenatore degli Hammers David Moyes: "L'infortunio sembra grave - ha detto a Prime Video - lo perderemo per un po' e ci dispiace".



I NUMERI - Arrivato dal Lione negli ultimi giorni di mercato per poco più di 40 milioni di euro, alla sua prima stagione in Premier League l'ex milanista ha totalizzato dieci partite tra campionato e Conference League, alle quali vanno aggiunti anche due assist.