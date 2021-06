Passione e calore. Quello che si è sentito ieri all'Olimpico, dove il popolo azzurro ha abbracciato e spinto la Nazionale di Mancini verso la terza vittoria consecutiva e il passaggio agli ottavi da primi del girone. Un pubblico rumoroso e affettuoso, molto più vivo rispetto a quello visto contro Turchia e Svizzera, anche perché, di fatto, sugli spalti non c'era un avversario credibile.Tanti 'buchi', oltre a quelli obbligatori per le norme anti Covid,soprattutto dai gallesi, che hanno preferito non venire in Italia per non finire nel vortice delle restrizioni.Che non ci sarebbe stato il pienone si era già intuito nei giorni scorsi.. Di solito per una manifestazione così importante come l'Europeo le richieste sono sempre maggiori rispetto alle disponibilità, quest'anno, a causa di un torneo itinerante (Baku, per esempio, è a 6 mila chilometri da Siviglia) e di politiche diverse di ogni singolo stato in merito alla gestione del Covid (le immagini di Budapest, in Ungheria, con il tutto esaurito per le prime due partite della nazionale di Rossi hanno fatto il giro d'Europa) ci sono molte meno certezze.(a molti tifosi russi è stato negato l'accesso in Danimarca perchè Copenaghen non riconosce lo Sputnik come vaccino),Sta succedendo nella fase a gironi, potrebbe ripetersi nella fase a eliminazione diretta. Soprattutto a Londra, dove si giocheranno un ottavo, le due semifinali e la finale, dove la variante Delta preoccupa e per i tifosi azzurri che arrivano dall'Italia c'è l'obbligo di quarantena sia all'arrivo sia al rientro. Nonostante la nota della Uefa nella quale si precisa la volontà di trovare un accordo con il Governo inglese, c'è il forte rischio, se l'Italia dovesse andare fino in fondo, di avere sugli spalti di Wembley solo italiani che vivono in Inghilterra.