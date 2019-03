Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Napoli, partendo dal futuro dell'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri: "​Il futuro di Allegri non è legato alla Champions o a una gara vinta o persa, dopo la Champions parlerà con il presidente, poi tutti insieme vedremo il da farsi. Allegri all'Inter? Non credo e non credo sia il momento di parlarne, giochiamo una grande partita, poi si vedrà".



SUI RAPPORTI - "I confronti con l'allenatore sono positivi, li abbiamo tutti i giorni, con il presidente, con Pavel, parliamo tutti i giorni, non è un confronto diverso da quelli di tutti i giorni, il rapporto è forte e stabile, Allegri in crisi con la società è una leggenda metropolitana".