Fabio Paratici, dirigente della Juventus, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Napoli: "Ora c'è da evitare l'euforia? Sì, ci siamo guadagnati partita per partita le nostre vittorie. Siamo molto concentrati, c'è un bel clima, ma siamo molto concentrati anche per questa gara. Giocare prima il ritorno che l'andata con il Napoli? Guardiamo partita per partita, conta poco. La partita in Supercoppa è stata complicata come tutte quelle di alto livello. Il Napoli è una squadra di alto livello che negli ultimi dieci anni ha dato una continuità di risultati seconda solo alla nostra, quindi bisogna fare loro i complimenti. Sarà una bella partita, cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile".