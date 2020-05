Capitolo contratti per la Juventus. Paratici conferma a Sky che Dybala sarà blindato: “”Per Paulo stiamo parlando sul rinnovo, purtroppo la sosta ha interrotto le comunicazioni in tutti i sensi. Lui sta vivendo l’esperienza negativa del Covid-19 e gli auguriamo di guarire presto, ma anche in quel caso la volontà è di blindarlo per tenerlo alla Juve il più a lungo possibile“.