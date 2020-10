La Juve ha deciso: Nicolò Rovella a parametro zero non può sfuggire. E se pure dovesse rinnovare con il Genoa, nuovi discorsi potranno essere imbastiti con il club. In assoluto il centrocampista classe 2001 piace da tempo e piace tanto a Fabio Paratici, che lo vedrebbe come prossimo colpo di prospettiva per il club bianconero. Contatti avviati, se ne parla e se ne parlerà.