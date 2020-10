Si dirà: sono solo voci. Ma fino a poco tempo fa non c’erano nemmeno quelle. Ora, una settimana sì, una no, lo danno in orbita Roma, sogno non poi così proibito della nuova proprietà capitolina. Stiamo parlando di Paratici. Una volta indiscusso protagonista del mercato, per alcuni è passato da brillantissimo dirigente a confuso prestigiatore. Era perfetto, come secondo, con Marotta stratega e ragioniere. Alla Juve si studiava, si facevano ipotesi, si identificavano nomi e Paratici partiva. Voli di notte, blitz dai quali tornava con “la preda”. Quel duo “padre-figlio” era considerato pressoché perfetto: cambiava l’allenatore, ma loro restavano, le vittorie arrivavano. Poi ci fu il “parricidio” e Paratici prese il largo da solo o meglio con l’ombra di Nedved a fianco.

