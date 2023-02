Intervista fiume diex ds della Juventus e oggi ds del Tai microfoni del sito ufficiale degli Spurs in cui, rispondendo alle domande di Adam Smith ha tracciato le linee guida del futuro del club inglese.“Il mercato di gennaio ogni volta non è facile perché, prima cosa, non puoi scegliere in tutto il mercato perché molti giocatori non sono disponibili perché stanno giocando, perché l'altro club non è felice di vendere il giocatore . A volte puoi raggiungere i tuoi obiettivi, quindi siamo felici di aver raggiunto i nostri obiettivi e abbiamo aggiunto due giocatori internazionali alla nostra squadra"."Penso che dobbiamo guardare non al piccolo quadro di questa finestra di mercato, ma al quadro generale del nostro progetto. È un progetto a lungo termine, quindi quando sono arrivato qui 18 mesi fa, abbiamo usato la parola "per essere competitiva ai massimi livelli della Premier League e continuiamo così, quindi a ogni finestra di mercato abbiamo cercato di aggiungerne due o tre giocatori, due o tre pezzi alla nostra squadra, al nostro piano"."Vogliamo ingaggiare solo giocatori che possano aggiungere qualcosa per noi, non ingaggiare giocatori solo perché dobbiamo acquistarli. Siamo sotto pressione per ingaggiare giocatori."Quando hai un obiettivo e credi in un giocatore, credi che sia il massimo che puoi avere, devi lottare fino alla fine e questa volta siamo arrivati ​​all'obiettivo".“Penso che Danjuma sarà davvero importante, può aiutarci molto. È un giocatore che per due o tre anni, in ogni finestra di mercato, è stato vicino a entrare in alcuni grandi club e anche nell'ultima estate il Villarreal ha rifiutato una grossa offerta per lui e quando abbiamo avuto l'opportunità di ingaggiarlo, abbiamo colto questa opportunità. Abbiamo la possibilità di acquistarlo e quindi vedremo cosa succederà nei prossimi cinque mesi".“Sì, guardiamo ogni partita quindi gli scout, sono responsabili dei prestiti, quindi lo seguiamo, sta facendo molto bene, sta giocando ogni partita quindi penso che questo sia il modo giusto per lui per migliorare ed essere pronto per la prossima stagione. È un terzino, ha un sinistro davvero, davvero, davvero buono, le fasi offensive sono buone, crea molte opportunità per segnare, fare assist, quindi è un giocatore completo"“Parliamo ogni giorno molte volte, quindi non si tratta solo del mercato. Parliamo di calcio in generale, amiamo il calcio. Siamo due persone davvero appassionate di calcio. Non è solo un lavoro, è un vero e proprio amore per questo gioco. Per tutta la vita siamo coinvolti e penso che moriremo facendo questo, con questa passione”."Quindi eccoci qui: giochiamo il quinto turno di FA Cup, giochiamo in Champions League, siamo quinti in Premier League, stiamo lottando per un posto in Champions League e quindi abbiamo fatto bene nella prima parte della stagione . Ripeto, penso che questo debba essere l'obiettivo di ogni grande squadra. Ora stiamo iniziando il periodo più entusiasmante della stagione, quindi giochiamo partite importanti, dobbiamo solo essere positivi e non vediamo l'ora".