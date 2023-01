L’ex presidente della, è intervenuto nella diretta Twitch di Calciomercato.comper commentare il: "Tra Calciopoli e questa nuova vicenda non c’è nessun rapporto oggettivo, questo riguarda la gestione della Juventus ed eventuali alterazioni di bilanci. In comune c’è una situazione di grave emergenza. Il presidente, che io conosco molto bene, è una persona di grandissimo livello e si è circondato di persone competenti per mettere in piedi una buona linea difensiva"."L’altra osservazione è che stiamo facendo una serie di illazioni sulle intercettazioni telefoniche.L’unica cosa che sappiamo è la realtà della penalizzazione, poi ci sono altre date su cui la Juve dovrà avere nuovi confronti sul piano penale e amministrativo, con le ombre della Uefa".Il dottor, nel corso del suo intervento in diretta, commenta anche l’addio didalla Juve: "Marotta no, disse che era un errore andando alla rottura con il presidente Agnelli. Secondo me, Marotta se n’è andato proprio per un dissidio con Agnelli sull’acquisto di Ronaldo. Da lì è salito Paratici, che ha cominciato a sparare a destra e sinistra dando vita a questa situazione"."Agnelli ha commesso fortissimi errori di arroganza, anche da come ha presentato la situazione Superlega."È colpa di chi ha amministrato male, è iniziato un vortice che ha creato problemi economici e finanziari.Non dimentichiamo le perdite e gli aumenti di capitale degli ultimi anni, che nascono da una gestione spericolata. Una gestione non da società quotata in borsa, nemmeno da società per azioni".- "L’input che è sempre stato dato da Exor è che i bilanci dovevano chiudersi in pareggio o con un piccolo utile. Come ai tempi del ritorno in Serie A, la gestione è stata positiva.. È chiaro che la gestione sia stata spericolata, così come è chiaro che il Covid abbia inciso. Ma anche su altre società.Lo stesso Agnelli ha detto in un’intercettazione che la colpa è stata del Covid, ma non solo., nonostante fosse difficile intervenire su un’azionista di primo livello.Alludo al Napoli. De Laurentiis è una persona non molto piacevole, ma merita grande rispetto dal punto di vista manageriale.Vincerà il campionato e gli auguro di andare molto avanti in Champions League".