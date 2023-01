Non è un fulmine a ciel sereno, ma la botta è stata forte. Fabio Paratici è stato inibito per 30 mesi dalla Federcalcio per falsa testimonianza e irregolarità finanziarie nell’ambito della sentenza sulle plusvalenze Juve, una decisione che rischia di condizionare il suo futuro in Inghilterra. Il Tottenham si è subito mosso per capire se il suo director of football potrà continuare a svolgere il lavoro per il quale è sotto contratto, visto che la Figc ha chiesto che la sentenza venga estesa fuori dai confini italiani. Insomma il club del nord di Londra vuole comprendere se la squalifica verrà applicata immediatamente, nonostante il ricorso della Juventus, o se fuori dall’Italia è valida solo in caso di approvazione internazionale.



VIA CON CONTE? - Nella peggiore delle ipotesi l'ex direttore sportivo della Juventus sarà obbligato a fermarsi, rischiando di fatto il posto agli Spurs, che non possono permettersi di aspettare il loro punto di riferimento sul mercato. L'addio, insomma, è un'opzione credibile e avrebbe grandi ripercussioni anche sul futuro di Conte, molto legato a Paratici, l'unico in grado di convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Tante domande, insomma, alle quali la Corte Federale deve dare una risposta.