Un viaggio a Londra. Sì, per Maurizio Sarri, ma anche per Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United sente che è finito il suo tempo in maglia Red Devils, e i bianconeri vogliono approfittarne e riportarlo a Torino. Ed è per questo che Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha incontrato Ed Woodward, vicepresidente esecutivo dello United negli uffici londinesi del dirigente dei Diavoli Rossi.



OBIETTIVO POGBA - Incontro utile per mantenere i rapporti, che sono ottimi, ma anche per ribadire un concetto: la Juventus non molla Paul Pogba. Una volta sistemata la questione Sarri, col Chelsea che è alla ricerca del sostituto per liberare poi l'ex Napoli, il club bianconero farà tutto il possibile per riprendersi Paul Pogba 3 stagioni dopo. Offerta non ancora presentata, quindi, ma nel giro di poche settimane verrà recapitata allo United, con la Vecchia Signora che spinge per rivestire di bianconero il centrocampista francese. Paratici parla con Woodward e prepara l'assalto a Pogba. Prima, però, c'è un tecnico da ufficializzare.



