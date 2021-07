Fabio, ha parlato in diretta a Sky Sport, soffermandosi sugli Spurs ma anche su altri argomenti:- "Direi che mi andrebbe male in ogni caso, la finale tra Italia e Inghilterra dopo dieci giorni che sono qui sarebbe un problema. Non so come reagirebbero i miei colleghi".- "L'obiettivo del club è trattenerlo al Tottenham, non vedo l'ora di vederlo giocare dal vivo. Ho visto grandissimi calciatori, da Ronaldo a Tevez, da Morata e Dybala a Higuain. In questo momento è uno dei migliori attaccanti del mondo. E' speciale perché abbina a un fisico da vero 9 una tecnica raffinata, fa tanti gol e tanti assist. E' di squadra ma anche finalizzatore, tra i primi tre del mondo. Non l'ho sentito, non ho voluto disturbare i calciatori dell'Europeo".- "Lo sento, lui e Chiellini sono miei amici e sono speciali per me. Non sono stati solo miei calciatori".- "Si affrontano Mancini e Luis Enrique, due grandissimi allenatori. Noi abbiamo qualche certezza in più nonostante loro tecnicamente siano fortissimi".- "Berardi è stato a un passo dalla Juve, lo abbiamo trattato per tre anni, sin da quando giocava in B. Sta mostrando il suo talento a livello internazionale. Chiesa? Non sempre va tutto bene, il giudizio della gente cambia: ha qualità e tenacia, vive al massimo il calcio"."Come ho detto tante volte, siamo molto affezionati ai giocatori avuti alla Juventus, a livello umano. E' cresciuto da noi, c'è un gran rapporto con la Juve. Non c'è mai stato un momento in cui siamo stati vicini al suo rtorno"