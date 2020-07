Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l'Atalanta: "Per qualsiasi squadra è difficile subire tre gol in cinque minuti, è successa una cosa analoga contro la Fiorentina, 8 anni fa. Non dobbiamo pensare a questo, ma a ciò che verrà".



Il rinnovo di Dybala?

"Stiamo parlando con una certa continuità con i suoi manager. Sicuramente è un giocatore importante, è stato fatto un investimento importante già quando è arrivato. Ci abbiamo sempre ceduto, gli abbiamo dato la maglia numero 10 che ha un'importanza simbolica per la Juve. La fiducia in Paulo ci è sempre stata e siamo sicuri che sarà il futuro della Juve".