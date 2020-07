Ripartire, subito. Non sono più ammessi passi falsi, la debacle di Milano è già abbastanza per le abitudini della. Contro un avversario di tutto rispetto:Fantasia, estro, giocate geniali e, soprattutto, gol:. Gasperini lo ricorda bene, anche perché all’andata, a Bergamo, Paulo è stato protagonista assoluto, segnando anche il gol del 3-1.Questo Dybala è leader, uomo squadra pronto a condurre i compagni, con la parola e con l’esempio. Non sono un caso le reti precise, che hanno sbloccato tante partite complicate.Criticato da più fronti per il ko con il Milan, e prima ancora la sconfitta in Coppa Italia, il tecnico vanta una vittoria, enorme.Ora è un nuovo Dybala, felice in campo e fuori, con la compagna Oriana. La Juve se ne è ben accorta, e per questo ha da tempo avviato i dialoghi con l’agente Jorge Antun. La strada è tracciata:. La Juve è convinta, vuole accelerare: il rinnovo di Dybala è una priorità, non può più attendere.