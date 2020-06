Sono passati quasi dieci anni dal provino che Rodrigo, quasi per caso, fece per il Boca Juniors.Controvoglia, Rodrigo si mette a correre e calciare e, senza nemmeno farlo apposta, convince ​Daniel Fernandez con il Profe Horacio Anselmi, gli emissari spediti in Uruguay dalla squadra di Buenos Aires. "Il ragazzo ha tutto" proferisce Anselmi, un santone per gli zeneizes, al padre di Rodrigo, che in fretta e furia organizza un nuovo incontro, questa volta in Argentina.